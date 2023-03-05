Мир 05 марта 2023, 08:57 Названы потенциальные поставщики газа через турецкий хаб Аналитик Попова: поставлять газ через турецкий хаб смогут Россия, США, Иран и Туркменистан РИА «Новости»

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Потенциальными поставщиками газа через хаб в Турции могут стать Россия, Иран, Азербайджан, Туркменистан и США. Об этом РИА «Новости» сообщала аналитик агентства «Выгон Консалтинг» Евгения Попова.

Также она назвала Катар и Алжир в число вероятных поставщик энергоносителя.

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«Скорее всего, хаб в Турции станет газораспределительным центром. Трубопроводы пойдут в страны Юго-Восточной и Южной Европы. Таким образом, в Турции появится новая точка электронной торговли», — сказала Попова.

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По мнению аналитика, ценовой индекс в Турции имеет все шансы стать новым бенчмарком стоимости газа в Европе.

Идею строительства в Турции газового хаба с конца прошлого года обсуждали Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Турецкий министр природных ресурсов Фатих Донмез заявлял, что хаб построят в северо-западной части страны, а работы растянутся как минимум на год. Он подчеркнул, что страна не будет вмешиваться в сделки на новой бирже.