Мир 12 апреля 2024, 09:15 Названы последствия закона об ужесточении мобилизации на Украине Депутат Рады Дубинский: закон о мобилизации разделит власть Украины и народ РИА «Новости»

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Закон об ужесточении мобилизации на Украине, принятый Верховной радой, станет водоразделом, после которого обратного пути не будет. Такое мнение в Telegram-канале высказал депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО из-за заведенного на него уголовного дела о государственной измене.

«На одной стороне оказываются офис президента и его опричники в лице депутатов, чиновников, полиции и всех этих бэб-шмэб-СБУ. На другой — люди», — пояснил парламентарий.

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Дубинский считает, что Зеленский и его команда хотят загнать украинцев в армию, чтобы удержаться у власти. Целью же простых людей является выживание. На этой почве консенсуса им не найти, уверен депутат.

На Украине растет число уклонистов от армии, многие пытаются покинуть страну нелегальным способом. Ранее пограничники задержали пятерых мужчин, планировавших укрыться в Румынии.