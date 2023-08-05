Мир 05 августа 2023, 16:12 Названы последствия учений России в Балтийском море для НАТО InfoBRICS: военно-морские учения России в Балтийском море разрушили идею «озера НАТО» РИА «Новости»

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Учения Военно-морского флота России в Балтийском море продемонстрировали НАТО, что альянс не имеет над ним никакого контроля. Об этом в материале для издания InfoBRICS написал военный аналитик Драго Боснич.

Он напомнил, что ранее НАТО назвал Балтийское море «озером альянса».

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«Россия напомнила НАТО, что такое заявления не значит ничего. Членам альянса было бы неплохо подтянуть географию и вспомнить, что на Балтийском море у русских есть много прибрежных районов», — написал Боснич.

Аналитик отметил, что военные учения России в этом морском районе давно стали обыденным явлением, несмотря на воинственную и агрессивную риторику со стороны НАТО.

Учения Балтийского флота России «Океанский щит — 2023» стартовали в Балтийском море 2 августа. Руководит ими главнокомандующий ВМФ Николай Евменов. В учениях принимают участие свыше 30 боевых кораблей, 30 летательных аппаратов, 20 судов обеспечения и порядка шести тысяч военнослужащих.

Минобороны сообщало, что в ходе учений отработают более 200 упражнений, в том числе с применением вооружений.