Названы последствия санкций против российских кошек и собак

Международные организации заводчиков кошек и собак ввели ограничения для животных из России. Но представители отечественной отрасли считают, что такой шаг не окажет значимого влияния ни на внутренний, ни на мировой рынок.

Несмотря на введенный запрет, у российских питомцев все еще остается доступ к ряду мировых выставок, отметила газета «Известия».

Международная федерация кошек (FIFe) является одной из наименее популярных фелинологических организаций в России. Эксперт по всем породам кошек ассоциации WCF Ольга Беляева в беседе с изданием отметила, что эта организация старейшая, но и консервативная.

«Поэтому особенно по поводу этого запрета мы не огорчаемся. Это надо просто пережить», — отметила Беляева. По ее словам, заводчикам, состоящим в FIFe, никто не помешает перейти в другие организации. Такой процесс уже идет много лет.

В начале недели Международная кинологическая федерация (FCI) приостановила все международные выставки в России с 1 марта до дальнейших уведомлений, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Он заметил, что до этого не припомнит санкций в отношении российских собак, и подчеркнул, что такое решение противоречит уставу FCI.

Российские заводчики без паники отреагировали на такие действия, поскольку именно в России сейчас сосредоточены самые яркие представители некоторых пород. Поэтому без российских собак международные выставки станут неинтересными. Впрочем, и у заводчиков возникли некоторые сложности: из-за обострения геополитической ситуации появились проблемы с отправкой щенков покупателям за рубежом.

На Россию уже несколько дней продолжают накладывать санкции западные страны. Приостанавливают свою работу магазины одежды, техники и даже мебели. Но некоторые ограничения доходят до абсурда. И дело не только в кошках и собаках. Например, Европа включила в черные списки деревья и игрушки.