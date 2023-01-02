Мир 02 января 2023, 10:23 Названы популярные у россиян страны и города для путешествий в январе OneTwoTrip: Сочи и Москва стали популярными направлениями для отдыха у россиян в январе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители России в период новогодних праздников выбрали Москву и Сочи в качестве самых популярных направлений для отдыха. Об этом со ссылкой на исследование компании OneTwoTrip сообщило РИА «Новости».

Также россиян заинтересовал Санкт-Петербург. Средняя стоимость билета в эти города составила около 7,5 тысячи рублей. Среди заграничных направлений лидируют Турция, Армения и Пхукет.

Реклама

«Средняя цена за один взрослый билет в Стамбул составила около 15,3 тысячи рублей. Всего на такую поездку поступили 12,5% запросов», — отметили в OneTwoTrip.

Реклама

Около 55% пользователей сервиса интересовались отдыхом в российских городах. Лидирует Москва — билеты сюда искали примерно 20,5% клиентов компании.

Другими популярными направлениями внутреннего туризма оказались Екатеринбург, Казань, Калининград и Минеральные Воды.

Ранее Ассоциация туроператоров России включила Турцию в список стран, где можно недорого провести новогодние выходные. При этом с 1 января в этой стране появился новый налог 2% от суммы проживания туристов, который скажется на росте цен за билеты.