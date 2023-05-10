Мир 10 мая 2023, 02:36 Названы победители первого полуфинала Евровидения-2023 Швеция и Израиль попали в список стран-победителей первого полуфинала Евровидения Freepik

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Первый полуфинал Евровидения провели 9 мая в британском городе Ливерпуль. На сцене выступили представители 15 стран, из них в финал прошли 10. Среди победителей оказались шведская певица Лорин и финская исполнительница Кэрие.

Лорин исполнила композицию Tattoo в стиле евро-поп, а Кэрие представила смесь рэпа, металла и электронной музыки под названием Cha Cha Cha. Также в финале споют хорватская группа Let 3, Паша Парфения из Молдовы, Ноу Кирел из Израиля, Алессандра из Норвегии, Mimicat из Португалии и Luke Black из Сербии.

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Группам Sudden Lights из Латвии, The Busker из Мальты и Wild Youth из Ирландии, а также дуэтам TuralTuranX из Азербайджана и Mia & Dion из Нидерландов не удалось набрать нужное число голосов для выхода в финал.

В 2023 году на Евровидении в правила голосования ввели изменения. Теперь в полуфиналах засчитывают только голоса телезрителей, а оценки национальных жюри имеют значение в случае, если голосование зрителей в какой-либо стране признали недействительным.

Также впервые на Евровидении зрители из государств, которые не принимают участие в конкурсе, могли проголосовать в Сети. Их баллы суммировались, как от одной страны.

Ранее сообщалось, что Британия решила предоставить беженцам из Украины около трех тысяч билетов на Евровидение.