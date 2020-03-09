Названы пять стран с самой высокой частотой заражения коронавирусом

В Южной Корее на каждый миллион жителей приходится 142,1 случая инфицирования. Общее число заболевших — выше семи тысяч, причем эксперты начинают говорит о замедлении эпидемии в стране.

В Италии этот показатель равняется 121,9 причем за минувшие сутки число зараженных коронавирусом резко возросло на полторы тысячи человек, а общее число больных достигло 7,3 тысяч. От нового типа пневмонии в стране скончалось 366 пациентов — по смертности от заболевания Италия оказалась на первом месте.

Далее с большим отрывом идет Иран — 80,9 и только затем Китай, у которого на миллион граждан 58,3 случая инфицирования.

На пятом месте неожиданно оказалось самое сердце Европы — Швейцария, у которой данный показатель достиг значения в 39,3. Общее количество заболевших в стране 332 человека.

О массовом распространении COVID-2019, вызванном неизвестным ранее новым типом коронавируса, стало известно от врачей в китайском Ухане в конце 2019 года. Возбудитель распространяется по миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 110 тысячам. Умерли 3,8 тысячи человек, излечились почти 61 тысяча пациентов.