Названы пять причин, по которым Украина не вступит в ЕС

«Повсеместная» коррупция, а также бедность, проблемы с верховенством закона и демократией назвали среди тех причин, которые препятствуют вступлению Украины в Евросоюз. Профессор политологии в университетах Осло и Агдера Ярле Трундал и исследователь Йорн Холм-Хансен из Университета Большого Осло перечислили пять пунктов по этому вопросу.

Пройдет «немало времени», прежде чем Украина будет готова, отметили эксперты в беседе с норвежским телеканалом NRK. При этом, по их мнению, положение страны было «очень шатким» даже до нынешнего кризиса.

Собеседники телеканала выделили пять причин, которые помешают Украине «сразу» войти в состав ЕС.

Первой причиной они назвали «повсеместную» коррупцию. Дальше, как отметили эксперты, у Украины есть проблемы с верховенством закона, государственным управлением и демократией. Еще одна причина заключается в отсутствии в стране отлаженной рыночной экономики, как того требует Евросоюз.

«Экономику и политику страны контролируют олигархи и крупный бизнес», — отметил Холм-Хансен. По его мнению, на Украине «нет и не может быть честной конкуренции».

Еще одно препятствие — это нищета, национализм и кризис. Как отметили Холм-Хансен и Трундал, они «не уверены», что Украина полностью разделяет такие ценности ЕС как «разнообразие, терпимость и общность различных этнических групп».

Последнюю преграду собеседники телеканала связывают с том, что будет несправедливо пускать Украину в ЕС «без очереди».