Названы пять причин, по которым белорусы могут не любить Лукашенко

Первая из них — отрицание опасности коронавируса, в тот момент когда большинство стран мира вводили ограничительные меры, чтобы обезопасить народ. Второй причиной стало мнение граждан о том, что выборы прошли нечестно. Еще до них у Лукашенко были два серьезных конкурента Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. Их выдвижение обросло рядом проблем и скандалов. Центризбирком отказался регистрировать обоих.

Третьим поводом плохо относиться к президенту могла стать несменяемость власти. Нынешний глава находится у власти 26 лет, заняв этот пост в 1994 году. С того момента он лидировал на всех выборах, обходя конкурентов и любые проявления оппозиции. Также люди заявляют о жестокости силовиков при проведении митингов, сообщается об избиениях протестующих.

Последней причиной назвали то, что Беларусь унаследовала советскую хозяйственную модель. В настоящий момент большое число людей работают на предприятиях за маленькие деньги, не имея при этом желаемых прав и возможностей.