Названы пять кандидатов на пост генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост в конце сентября 2022 года и возглавит Национальный банк Норвегии. В качестве кандидатов на освободившееся место в Североатлантическом альянсе рассматриваются пять кандидатур: двое мужчин и три женщины. Об этом сообщило агентство DPA на своей странице в Twitter.

Пост генерального секретаря НАТО могут занять бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, бывшие главы правительств Нидерландов и Эстонии Марк Рютте и Кая Каллас, покинувшая пост комиссара Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис, добавила «Русская планета».

Йенс Столтенберг занимал пост генерального секретаря НАТО с 1 октября 2014 года. Его мандат дважды продлевали.

Управляющим Центрального банка Норвегии он останется на шесть лет, уточнил RT. Про назначение Столтенберга стало известно в пятницу, 4 февраля.