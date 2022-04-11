Названы первые официальные данные выборов президента Южной Осетии

Опубликованы первые официальные данные по выборам президента Южной Осетии. Посчитано 68% протоколов территориального избиркома города Квайса и 67% бюллетеней из Дзауского района.

Всего в республике сформировано шесть территориальных избирательных комитета, данные есть только по двум из них. По первой информации от ЦИК по Квайсе лидирует Анан Гаглоев, у него 43,51% голосов. Далее идет действующий президент Анатолий Бибилов, за него голос отдали 42,2% избирателей. С большим отрывом от лидеров — Гарри Мулдаров (4,94%) Александр Плиев (3,06%) и Дмитрий Тасоев (1,35%).

По данным из Дзауского района, также лидирует Гаглоев — у него 4,4%, а у Бибилова — 3,6%. Мулдаров получил голоса 0,63% избирателей, Плиев — 1,23%, Тасоев — 0,22%. Результаты голосования по другим территориям ЦИК опубликует в 11:00, сообщило РИА «Новости».