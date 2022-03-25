Названы перспективы сближения России и КНДР

Россия и Северная Корея имеют очень мало точек соприкосновения, чтоб углублять сотрудничество. Об этом заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок, написала Lenta.ru.

Политолог отметил, что главным партнером РФ на мировой арене по-прежнему остается Китай, а вот в сближении с КНДР перспектив не видно, сообщил сайт kp.ru.

«К тому же, данная страна находится под санкциями, которые поддерживаем в том числе и мы. Я не вижу никаких перспектив. Страна ничего не производит. Если у нас есть какой-то недостаток угля, то можно покупать у них, но больше там ничего нет. Они сами получают дотации от Китая, потому что там экономика в плачевном положении находится», — объяснил Бышок.

Сближение России с КНДР может испортить отношения с ключевым партнером — Китаем, заключил политолог.