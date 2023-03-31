Мир 31 марта 2023, 13:02 Названы перспективные отрасли сотрудничества России и Белоруссии Лукашенко: экономические программы Союзного государства помогут развить промышленность РИА «Новости»

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Россия и Белоруссия не в полной мере реализуют потенциал экономических программ Союзного государства, ориентированных на поддержку научно-технического пространства обеих стран. Необходимо усилить эту работу. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.

Он подчеркнул, что необходимо оказывать поддержку единой системы приоритетов развития промышленности обеих стран, чтобы наладить выпуск собственной продукции.

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«Пора уже окончательно избавиться от чужих болтов и гаек и выпускать по-настоящему свой продукт. Продукт Союзного государства», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что видит в качестве самых перспективных промышленных направлений для сотрудничества России и Белоруссии авиастроение и автокомпоненты.

Белорусский лидер также упомянул, что страны планируют запустить 15 совместных проектов в машиностроении.