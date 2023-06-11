Мир 11 июня 2023, 00:03 Названы ожидания ЕС и США от контрнаступления ВСУ NYT: США и ЕС назвали вытеснение России с «ключевых территорий» успехом ВСУ РИА «Новости»

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Контрнаступление Украины станет успешным только при условии вытеснения российских войск с «ключевых территорий». Об этом со ссылкой на неназванных европейских и американских чиновников сообщила газета The New York Times.

Собеседники журналистов пояснили ожидают развития событий по двум сценариям. Это отвоевание и удержание территорий или «изнурительный удар» по российским военным.

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«В качестве четких представлений об успехе выступают два сценария: украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, и Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет Кремль усомниться в будущем своих военных возможностей в Украине», — заявили источники издания.

При этом чиновники ЕС и США сомневаются, что украинские военные смогут в ходе контрнаступления ВСУ выйти к границам 24 февраля 2022 года. Символической же победой Украины западные союзники посчитают занятие Запорожской АЭС.

Еще представители запада опасаются массовой мобилизации, которая может начаться в России в случае большого успеха украинской армии.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин предрек ВСУ потерю всей группировки войск, которую бросили против российской армии. В связи с этим он призвал украинского президента Владимира Зеленского остановиться.