Названы отличительные черты скупщиков туалетной бумаги во время пандемии

«Учитывая, что запасливость не связана со спасением жизни или сохранением работы, можно сделать вывод, что туалетная бумага — это субъективный символ безопасности», — говорится в исследовании.

Ученые установили, что ажиотаж вокруг туалетной бумаги связан с эмоциональной сферой человека. Закупаться бумагой устремились люди, склонные к беспокойству. Угроза меняет поведение таких людей при совершении покупок.

Еще одна отличительная черта скупщиков этого средства гигиены — это добросовестность. Даже если интуиция говорит, что бумага в таком количестве не нужна, такие люди все равно поступят вразрез со своими ощущениями только потому, что «так надо». В основе исследования немецких ученых — данные о покупателях туалетной бумаги в странах Европы и Северной Америки.

В России в начале пандемии также скупали туалетную бумагу впрок. Еще одним товаром, который вызвал небывалый ажиотаж, стала гречка.