    14 июня 2020, 17:35

    Названы отличительные черты скупщиков туалетной бумаги во время пандемии

    Андрей Иванов

    Ринувшиеся запасаться туалетной бумагой в начале пандемии коронавируса — люди эмоциональные и ответственные. Они хотели отвести опасность от близких в трудной ситуации. К такому выводу пришли ученые из Германии. Их исследование опубликовал журнал PLOS One.
    Названы отличительные черты скупщиков туалетной бумаги во время пандемии

    «Учитывая, что запасливость не связана со спасением жизни или сохранением работы, можно сделать вывод, что туалетная бумага — это субъективный символ безопасности», — говорится в исследовании.

    Ученые установили, что ажиотаж вокруг туалетной бумаги связан с эмоциональной сферой человека. Закупаться бумагой устремились люди, склонные к беспокойству. Угроза меняет поведение таких людей при совершении покупок.

    Еще одна отличительная черта скупщиков этого средства гигиены — это добросовестность. Даже если интуиция говорит, что бумага в таком количестве не нужна, такие люди все равно поступят вразрез со своими ощущениями только потому, что «так надо». В основе исследования немецких ученых — данные о покупателях туалетной бумаги в странах Европы и Северной Америки.

    В России в начале пандемии также скупали туалетную бумагу впрок. Еще одним товаром, который вызвал небывалый ажиотаж, стала гречка.