Названы отличия российских туристов от иностранных

Большая часть российских туристов — почти 90% — ездят в путешествия чтобы расслабиться. Иностранцы же отправляются в поездки по миру, чтобы предаться ностальгии и просто пожить в другом месте.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, который заказал портал Booking.com, россияне в путешествии также ищут острых ощущений и возможность отвлечься от повседневных дел. Таких людей среди опрошенных было 83%.

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Почти половина респондентов (47%) отправляются в поездку, чтобы побывать там, где не был никто из друзей, и продемонстрировать свой статус.

Для 42% российских путешественников важно просто пожить в непринужденной обстановке, а 35% стремятся снова пережить приятные моменты из прошлого.

Также в опросе приняли участие жители Аргентины, Индии, Китая, Японии, Германии, Гонконга, Индонезии и Филиппин.

Для опрошенных из Японии, Германии и Гонконга (66%, 72% и 80% соответственно) путешествие — это чаще всего способ отвлечься от повседневных дел. Здесь все совпадает с ситуацией с гражданами России.

А вот респонденты из Аргентины больше склонны к ностальгии — таких среди жителей этой латиноамериканской страны 73%, а туристы из Индии (77%) и Китая (79%) отметили, что во время отдыха им важно пожить в простой обстановке.

В опросе приняли участие более 53 тысяч человек.