Названы основные тезисы Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Ушаков допустил отдельную встречу Путина и Зеленского на саммите «нормандской четверки» Подробнее

Первый вопрос, который украинский лидер намерен обсудить с главами России, Франции и Германии, — о возвращении удерживаемых украинских граждан. Данилов отметил, что речь идет о сотнях человек.

Прекращение огня по всей линии противостояния с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками станет вторым тезисом Владимира Зеленского.

Третий вопрос, который он намерен поднять на встрече с лидерами «нормандской четверки», касается государственной границы между Россией и Украиной. В частности, речь пойдет об установке там постов с участием украинских военных.

По словам Данилова подготовка к встрече в «нормандском формате» продолжается. В частности, президент ежедневно участвует в совещаниях с военными и представителями различных органов власти.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что не исключает отдельную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского на полях саммита «нормандской четверки». При этом он подчеркнул, что пока итоговая программа мероприятия пока еще не принята.

Встреча президентов России, Украины, Франции и Германии по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря.