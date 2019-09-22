Названы основные причины гибели Россиян в Турции

Невнимательность на улицах и злоупотребление спиртным на жаре часто становятся причиной смерти граждан России на отдыхе в Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

«Нужно обращать внимание россиян на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так», — приводит РИА «Новости» слова Маркова.

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Также генсек РТФО подчеркнул, что всем россиянам, которые собираются на отдых в Турцию или другие жаркие страны, необходимо исключить употребление алкоголя. Спиртное в жару приводит к печальным последствиям — россиян «начинает тянуть на подвиги».

По мнению Маркова, необходимо внимательно следить за своим здоровьем, так как хронические заболевания часто становятся причиной смерти на отдыхе.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что туристический сезон в 2019 году «оказался очень тяжелым в плане числа числа происшествий с российскими туристами на юге Турции».

По данным дипломата, на данный момент зафиксировано 88 летальных случаев, а также около 40 фактов медицинской эвакуации.

Ерхов объяснил такие высокие показатели смертности на отдыхе ростом туристического потока из России.