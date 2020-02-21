Названы ошибки, которые мешают убрать жир с живота

Чтобы избавиться от живота, вовсе не обязательно отказываться от углеводов вечером, а исключать жиры из рациона вообще нельзя. Жиры как раз нужны для метаболизма и потери веса. Не подействуют и бесконечные упражнения. Убрать живот поможет дефицит калорий.

Спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес отметил, что организму не важно, какие продукты он получает и в какое время. Важно, чтобы калорий было мало. Советами Гюнес поделился с изданием Focus.

Тренер настаивает на том, что при желании похудеть категорически нельзя убирать из рациона жиры. Нужно обязательно есть рыбу и орехи, чтобы обеспечить условия для сжигания жира на животе. Гюнес развенчал миф, что если начать усиленно качать пресс, то жир моментально исчезнет, а на животе появятся долгожданные кубики.

Это все ерунда, так как кубики могут появиться только в том случае, если занятия будут регулярными, а питание — сбалансированным, здоровым и подходящим под задачу максимально снизить процент жира в организме.