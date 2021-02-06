Названы опасные побочки длительного употребления чеснока

Это не единственные проблемы, которые может вызвать чеснок при чрезмерном употреблении. Как говорится в статье, растение провоцирует лихорадку, ночную потливость, шум в ушах, сухость во рту и тяжесть в голове.

Автор материала подчеркнул, что чеснок — это природный антибиотик, в котором есть компоненты, которые убивают паразитов и бактерии. Чеснок может снижать уровень сахара в крови. Он влияет на синтез гликогена в печени, повышает уровень инсулина в плазме и в целом благотворно влияет на состояние пациентов с диабетом.

В статье приводятся исследования свойств чеснока, согласно которым это растение усиливает действие витамина B1, участвующего в процессе преобразования глюкозы в энергию мозга. Он улучшает и стимулирует его работу.