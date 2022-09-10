Названы новые вероятные страны-покупатели российской нефти | 360°

Мир 10 сентября 2022, 22:17 Поделиться Telegram

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Viber Названы новые вероятные страны-покупатели российской нефти Аналитик Деев назвал Вьетнам и Южную Корею потенциальными покупателями нефти из России РИА «Новости»

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Вьетнам и Южная Корея пополнят список восточных стран, покупающих нефть из России. Сейчас основные поставки топлива идут в Китай и Индию. Об этом в беседе с изданием «Экономика сегодня» заявил руководитель аналитического департамента консалтинговой компании AMarkets Артем Деев.

Эксперт пояснил, что новых покупателей привлечет хороший дисконт, с которым сегодня российская нефть торгуется на мировых рынках.

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«Заинтересованных стран может быть много, в том числе Вьетнам, Южная Корея, государства в Африке и Латинской Америке», — заявил Деев.

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При этом аналитик отметил, что полностью заменить выпадающие объемы экспорта из-за эмбарго США и отказа от российской нефти странами Евросоюза быстро не получится.

По оценке Деева, этот процесс может затянуться на несколько лет.

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились ввести предельную цену на российскую нефть. Они предложили ввести запрет на страхование танкеров, перевозящих сырье, если его продали выше установленной цены.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что у этого решения две цели: снижение цен на энергоносители на мировых рынках и ограничение притока денег в Россию. Для окончательного введения «потолка» на российскую нефть странам G7 необходимо получить согласие Китая и Индии, которые остаются основными покупателями российского сырья.

Вице-премьер Александр Новак предупредил, что страна полностью остановит прокачки при введении предельной стоимости. Само предложение о потолке цены он назвал нарушением законов рынка.

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