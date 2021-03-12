Названы номинанты на антипремию «Золотая малина»

Фильм «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» претендует на антипремию «Золотая малина» в номинации «Худший фильм года». Сыгравший там голливудский актер Роберт Дауни — младший поборется за «звание» худшего актера года.

Номинанты этого года были объявлены на канале премии в YouTube. За приз в категории «Худший фильм года» также поборются фильмы «Абсолютное доказательство», «Остров фантазий», «Мьюзик».

Кроме Дауни-младшего в актерской номинации оказались Адам Сэндлер (за фильм «Хэллоуин Хьюби»), Микель Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Несомненное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

Худшей актрисой могут назвать Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Кейт Хадсон («Мьюзик»), Кэти Холмс («Кукла-2: Брамс») Лорен Лапкус («Не та девушка») и Анну Марию Сиклуцка («365 дней»).

«Золотая малина» — американская ежегодная премия, которая присуждает награды за антидостижения в области кино в девяти номинациях. В частности, за режиссуру, актерскую игру, сценарии, худшую картину года. Премия пройдет 24 апреля, а уже спустя два дня состоится «Оскар».