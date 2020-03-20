Названы невостребованные при коронавирусе профессии

Из-за пандемии коронавируса многие компании частично или полностью приостановили свою работу. Работодатели были вынуждены сократить свой штат, и люди потеряли работу.

Пользователи Reddit рассказали, где они трудились, и поделились своими историями увольнения.

Экономка отеля с ником AvogatoToast, написала что их гостиница закрылась на неопределенный срок. Пока ее не уволили, но существенно урезали часы работы. Она опасается, что потеря работы не за горами, так как сотрудников ресепшен, бара и рекламный отдел уже уволили на этот период.

Муж пользователя Tazzybugg работал автомехаником. Его и трех коллег уволили из автосервиса из-за спада бизнеса. «Руководитель сказал мужу, что как только дела у бизнеса пойдут лучше, они, „может быть“, позвонят ему и предложат прийти работать снова», — отметила она. Сама женщина сотрудник лаборатории больницы и не переживает за увольнение.

Строитель termiAurthur потерял работу. Объект закрылся примерно на год. Он рассказал, что его и 50 человек из бригады уволили из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, у компании было несколько объектов, на которых также произошла зачистка.

Дизайнер wogwai работал пять лет в компании, которая занималась трафаретной печатью и рекламной продукцией. Около половины клиентов — это школы, организаторы спортивных игр и развлекательных мероприятий. Из-за того, что большинство организаций ограничило свою деятельность, компания несет большие убытки.

Пользователь hurtsdonut_ работал барменом. Так как бары и рестораны из-за ограничений закрылись, ему пришлось уволиться. Однако он не грустит по этому поводу. «На самом деле я испытал облегчение, я боялся иметь дело с таким большим количеством людей в такой ситуации. Люди бы продолжали посещать заведение, если бы государство не запретило», — поделился он.

Elbrigno — музыкант из США — остался без концертов. Его летние выступления еще не отменены, но есть высокая вероятность, что это произойдет.

По словам AngryValephar, его приняли на работу в университет, а через два дня там отказались от занятий из-за коронавируса. «Я так и не увидел своего договора, а к тому же остался без работы», — посетовал мужчина.

Paranoid427 живет в Новой Зеландии. Ему предложили двухлетний контракт в Канаде. Они с женой должны были уехать в апреле. Из-за того, что границы закрылись, поездка сорвалась. Но на текущем месте работы они уже успели подать заявление об увольнении, им нашли замену. «Границы закрылись прямо в мой день рождения», — пожаловался юзер.

Ранее многие российские компании перевели своих сотрудников на работу из дома. Основатель SuperJob дал советы, как правильно спланировать переход на удаленный доступ сотрудников. По его мнению, процесс должен происходить последовательно.