Названы марки смартфонов, которые могут исчезнуть из продажи в РФ из-за санкций США

Ограничить продажу смартфонов в России, побоявшись санкций США, могут компании Apple и Samsung. Таким мнением с Life поделился гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Он отметил, что даже если США введут новые экономические санкции — в Россию продолжат поставлять смартфоны страны, находящиеся в конфронтации со Штатами, например, Китай.

«Определенная часть смартфонов, прежде всего продукция Apple, корейский Samsung и ряд других игроков рынка может прислушаться к требованиям США. Если будет запрет, то они просто побоятся работать в России, дабы не было каких-то санкций со стороны США. Но есть китайские смартфоны — Huawei, Honor, которые в любой ситуации будут продавать у нас в России», — сказал эксперт.