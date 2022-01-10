Названы лауреаты премии «Золотой глобус»

Обладателями кинопремии «Золотой глобус — 2022» стали Уилл Смит, Николь Кидман, Кейт Уинслет, а также другие известные актеры и режиссеры. Имена победителей опубликованы на официальной странице премии в Twitter.

Уилл Смит стал лучшим актером в драматическом фильме, награду он получил за роль в картине «Король Ричард», в комедии лучшим назвали Эндрю Гарфилда за ленту «Тик-так… БУМ!».

Николь Кидман получила статуэтку в категории «Лучшая драматическая роль» за работу в фильме Аарона Соркина «Быть ​​Рикардо». В такой же номинации, но в жанре комедия/мюзикл победила актриса из «Вестсайдской истории» Рэйчел Зеглер.

Лучшими актером и актрисой сериалов стали Кейт Уинслет («Мейр из Исттаун») и Майкл Китон («Ломка»). Лучшим драматическим шоу года оказались «Наследники», комедийным — «Хитрости». Мини-сериал года — «Подземная железная дорога».

Лучшим режиссером назван Джейн Кэмпион, награду он получил за фильм «Власть пса». В категории «Лучшая комедия/мюзикл» триумфатором победу одержала картина Стивена Спилберга «Вестсайдская история».

Лучшим фильмом на иностранном языке стала японская картина «Сядь за руль моей машины», лучшим мультфильмом признан «Энканто» от студии Disney.

Певица Билли Айлиш получила статуэтку в номинации «Лучшая песня» за саундтрек No Time to Die к фильму про Джеймса Бонда «Не время умирать». «Золотой глобус» за лучшую музыку вручили Хансу Циммеру, работавшему над «Дюной.