Названы лауреаты премии Emmy-2021

Сериалы «Корона», «Ход королевы» и «Тед Лассо» получили телевизионную премию Emmy. Телеканал CBS вел трансляцию 73-й церемонии награждения, которая прошла в Лос-Анджелесе.

«Корона» получила номинации в 24 категориях. В итоге она получила статуэтку как лучший драматический сериал. Лучшим комедийным сериалом признан «Тед Лассо», лучшими мини-сериалом стал «Ход королевы».

Джейсон Судейкис и Джин Смарт получили Emmy за главные роли в комедийных сериалах. Смарт снимается в сериале «Хитрости», а Судейкис — в сериале «Тед Лассо». Актеры из сериала «Корона» — Оливия Колман и Джош О’Коннор — также стали лауреатами премии.

Кейт Уинслет получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале. Речь идет о «Мейр из Исттауна», которая была тепло принята зрителями и критиками. Лучшим в аналогичной категории у мужчин стал Юэн Макгрегор за мини-сериал «Холстон».

Торжественная церемония из-за пандемии в этот раз прошла на площадке под шатром, его возвели за театром «Майкрософт» в Лос-Анджелесе.

Премия Еmmу вручается с 1946 года и считается одной из самых престижных наград за работу над телевизионными проектами.