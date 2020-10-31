Названы ключевые различия в передаче коронавируса и гриппа

Для обоих вирусов характерна экспансия через так называемые «события-суперраспространители» — это когда в одном месте собирается большое количество людей. Однако у коронавируса таких событий больше, чем у обычного гриппа. Это происходит из-за слабого иммунитет населения к новой инфекции.

Еще одно различие заключается в инкубационном периоде: у COVID-19 это время может длиться две недели, в то время как у гриппа симптомы проявляются уже через три дня после заражения.

Кроме того, зараженный коронавирусом человек передает инфекцию большему количеству людей. Если индекс репродукции гриппа оценивают в 1- 1,3 человека, то заболевший COVID-19 может передать заразу десяти и более людям. Причина такого распространения не в природе вируса, а опять же из-за слабого иммунитет к COVID-19 у населения.

На сегодня, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже больше 45,8 миллиона зараженных коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали свыше 1,1 миллиона граждан.