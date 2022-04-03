Названы истинные цели, которые преследуют Германия и Великобритания в ситуации с Украиной

Великобритания после выхода из состава Евросоюза использует украинский кризис, чтобы занять ведущее положение на континенте в позиции главной державы НАТО. Об этом «360» заявил капитан первого ранга запаса и военный эксперт Василий Дандыкин.

Он напомнил, что таким образом британские власти начали действовать уже давно. В качестве примеров он привел заход эсминца Defender в территориальные воды России около Крыма и полеты разведывательной авиации около границ страны.

«Сейчас это поставки переносных зенитно-ракетных комплексов [на Украину], которые считаются достаточно эффективными. Советники, которые работали и натаскивали командиров украинских националистических батальонов, также свидетельствуют об этом», — заявил Дандыкин.

По мнению эксперта, Германия, как страна, переживающая комплекс поражения во Второй мировой войне, не испытывает ни малейшего желания участвовать в разрешении кризиса на Украине. Напротив, она хочет сохранить статус первой экономики Европы и благосостояние, которое сейчас у нее есть. Но присутствие на ее территории войск США не оставляет выбора.

«Но Германия и сейчас пытается сопротивляться и вынуждена поднимать свои вооруженные силы, поднимать доли ВВП, а это сказывается на состоянии государства, особенно на фоне большого потока беженцев. Поэтому здесь можно понять и критику Украины в отношении Германии», — подытожил эксперт.

Канцлер Германии Олаф Шольц долго отказывался от передачи оружия своей страны на территорию Украины, но даже после первого разрешения европейские страны подвергли Берлин критике. Вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский заявил, что Германии необходимо усилить санкции против России, введя эмбарго на поставки нефти, а также увеличить поставки оружия на Украину.