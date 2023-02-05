Мир 05 февраля 2023, 17:12 Названы используемые США в качестве «пушечного мяса» против России страны Pogled.info: Польша, Румыния и Болгария станут для США пушечным мясом против России РИА «Новости»

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США планируют использовать Румынию, Болгарию, Польшу и прибалтийские государства в качестве «пушечного мяса» против России в будущих конфликтах. Такое мнение в материале для издания Pogled.info выразил обозреватель Симеон Миланов.

По его словам, Украина не последняя страна, которую американская администрация превратит в будущем в место противостояния с Россией.

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Колумнист обратил внимание, что США уже заявляли о планах усилить военное присутствие в Польше.

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«Эта страна превратится в полигон для США. Угрозу Калининграду и Санкт-Петербургу создадут путем милитаризации прибалтийских стран», — отметил он.

В Румынии и Болгарии, напомнил Миланов, уже присутствует несколько военных баз. Морские порты стран он счел «очень хорошим плацдармом для угрозы полуострову Крым».

США не привлекут для боевых действий собственную армию, выразил уверенность автор материала. Вместо этого погибать отправят местное население упомянутых государств.

«Обычные люди опять станут пушечным мясом. Надеюсь, что в Болгарии хватит разума, чтобы из-за интересов Запада не втягиваться в смертельное противостояние», — заключил журналист.

Ранее турецкие СМИ обвинили США в использовании украинцев в качестве подопытных кроликов.