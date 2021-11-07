Названы города, которые могут оказаться под водой к 2030 году

По прогнозам специалистов, до 2030 года под водой могут оказаться шесть городов. Об этом сообщило издание India times.

Скорее всего, первым под воду пойдет Амстердам. Несмотря на то, что голландцы защитили город разными способами, он будет буквально на передовой глобального потепления и повышения уровня моря.

Также в этом списке находится иракский порт Басра, расположенный на реке Шатт-эль-Араб, впадающей в Персидский залив. Все дело в том, что город находится в заболоченной местности. Поэтому к концу десятилетия он может оказаться частично или полностью под водой, уточнил сайт RT.

Новый Орлеан, расположенный в США, тоже в зоне риска. В городе есть система дамб, защищающих его от затопления, но даже в этом случае местным властям нужно сделать гораздо больше, чтобы строения продержались дольше.

Тем, что в этом списке есть Венеция, никого не удивить. Городу давно пророчат оказаться под водой. Венеция погружается под воду на два миллиметра каждый год. Кроме того, печальное будущее ждет вьетнамский город Хошимин и индийский город Калькутта.