Мир 11 декабря 2022, 20:03 Названы главные задачи группировки войск России и Белоруссии Министр обороны Белоруссии Хренин назвал оборону задачей региональной группировки войск

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Входящие в региональную группировку войск военные России и Белоруссии выполняют только оборонительные задачи в условиях действий вблизи границ Союзного государства. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктора Хренина. Его заявление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Министр подчеркнул, что региональная группировка состоит из множества частей, куда входят командование, управления различного уровня, войска, силы, системы обеспечения. За время существования группировки участники отработали различные варианты развертывания в зависимости от потенциальных угроз.

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«Исходя из складывающейся обстановки, мы поэтапно реализуем отдельные мероприятия, направленные на упреждающую готовность региональной группировки войск к реагированию на складывающуюся обстановку, обеспечивающую безопасность по периметру границ Союзного государства», — заявил Хренин.

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Он добавил, что в зависимости от ситуации отрабатываются решения о применении тех или иных сил, входящих в группировку, отдельных элементов, отрабатывается синхронизация системы обеспечения.

«Опять же, исходя из угроз, может осуществляться перегруппировка для прикрытия отдельных направлений», — добавил глава оборонного ведомства Белоруссии.

Министр подчеркнул, что главные задачи региональной группировки носят только оборонительный характер и направлены на отработку реакции на происходящее у границ.

Российские военные начали прибывать в Белоруссию для участия в тренировках региональной группировки войск осенью. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с 22 октября на территории союзной республики начались мероприятия боевого слаживания воинских частей России и Белоруссии, входящих в состав региональной группировки войск.