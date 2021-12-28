Названы главные риски для мировой экономики в 2022 году

В 2022 году глобальная финансовая система может столкнуться с несколькими вызовами. Основными станут замедление восстановления мировой экономики из-за нового штамма коронавируса, высокая инфляция в развитых странах и обострение геополитической обстановки.

Прогноз на следующий год опубликовала газета The Guardian. В материале отметили на уже проявившийся эффект от выявленного в ноябре штамма «омикрон». Его ощутил ряд секторов экономики во всем мире.

Странам приходится действовать в условиях новых ограничений. А из-за риска возникновения еще более опасной мутации SARS-CoV-2 вероятно возвращение к практике тотальных локдаунов.

Не исключено, что сдерживать рост глобальной экономики будет и высокая инфляция в развитых странах. Ее стремительный рост, который начался из-за увеличения цен на энергоносители и нехватки рабочей силы, застал врасплох некоторых финансовых гигантов. Не готовыми к новым реалиям оказались Банк Англии, Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк.