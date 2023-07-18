Мир 18 июля 2023, 13:45 Названы главные провалы НАТО в конфликте на Украине Немецкий предприниматель Дотком заявил о беспомощности НАТО в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Конфликт на Украине показал всю беспомощность НАТО в противостоянии с Россией. Альянс способен только информационно создавать свою репутацию, но не смог подтвердить ее делом. Об этом на своей странице в Twitter написал бывший владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

По его словам, Россия и Китай должны вынести важные уроки об истинном положении дел в НАТО, исходя из конфликта на Украине. Главный вывод — возглавляемый США альянс великолепен только в информационных войнах, но полностью бесполезен в реальном противостоянии, особенно с равными по силам конкурентами.

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Дотком подчеркнул, что все обучение украинских военных на базах альянса не дало никаких результатов. Военные расходы НАТО на поддержку ВСУ за год составили 1,2 триллиона долларов, но в результате опустошили арсеналы блока.

«Возглавляемый США НАТО беззуб. Великолепен в информационных войнах, но ужасен в реальных войнах с равными конкурентами. Тренировка НАТО — никаких результатов. Военные расходы НАТО составляют 1,2 триллиона долларов, но в течение года у НАТО закончились боеприпасы», — написал Дотком.

Об опустевших арсеналах в странах НАТО ранее заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он призвал страны Европы как можно скорее заняться решением этого вопроса.

Глава дипломатического корпуса Евросоюза Жозеп Боррель указывал, что оборонно-промышленный комплекс столкнулся с дефицитом критически важных материалов. При этом закупать сырье у стран, не входящих в ЕС, чиновники не хотят, чтобы не впадать в зависимость от импорта.