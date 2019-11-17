Названы главные причины смертности на российских дорогах

Спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал причины высокой смертности на дорогах России. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — приводит агентство слова Тодта. При этом он добавил, что Россия «всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».

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Спецпосланник генсека ООН считает одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах недостаточное образование. Тодт предлагает внедрять знания о безопасности на дорогах со школы. По его мнению, молодые люди легче впитывают эту информацию, и могут даже передавать ее своим родителям.

Также в числе причин смертности на дорогах Тодт назвал пьяную езду и использование смартфона за рулем.

«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — отметил спецпосланник. В этой связи он подчеркнул и проблему пренебрежения ремнями безопасности. При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей.

Также у Тодта есть вопросы к российскому законодательству в сфере дорожного движения. По мнению спецпосланника генсека ООН, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, владельцев самокатов, велосипедистов, а также в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ.

В воскресенье, 17 ноября, проходит Всемирный день памяти жертв ДТП.