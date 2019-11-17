Названы главные причины смертности на российских дорогах
«У вас чрезвычайно много людей гибнет на дорогах или получают увечья», — приводит агентство слова Тодта. При этом он добавил, что Россия «всегда была активной и весьма заинтересованной в том, чтобы быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности».
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Спецпосланник генсека ООН считает одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах недостаточное образование. Тодт предлагает внедрять знания о безопасности на дорогах со школы. По его мнению, молодые люди легче впитывают эту информацию, и могут даже передавать ее своим родителям.
Также в числе причин смертности на дорогах Тодт назвал пьяную езду и использование смартфона за рулем.
«Вам нужно более тщательно обеспечивать правопорядок, меньше водить, находясь под воздействием алкоголя, не пользоваться телефоном за рулем», — отметил спецпосланник. В этой связи он подчеркнул и проблему пренебрежения ремнями безопасности. При этом спецпосланник подчеркнул, что является сторонником жестких мер против пьяных водителей.
Также у Тодта есть вопросы к российскому законодательству в сфере дорожного движения. По мнению спецпосланника генсека ООН, России еще есть, что улучшить в вопросе обеспечения безопасности пешеходов, владельцев самокатов, велосипедистов, а также в сфере пешеходных переходов, в том числе вблизи школ.
В воскресенье, 17 ноября, проходит Всемирный день памяти жертв ДТП.