Названы главные ошибки при приготовлении картошки

Авторы статьи посоветовали не запекать картошку при слишком высокой температуре: в этом случае клубни или кусочки снаружи будут мягкими, а в середине — полусырыми. Нельзя готовить картошку и при низкой температуре, так как она просто развалится и превратится в невкусную кашу.

Соль — это не единственный усилитель вкуса, который можно добавлять в блюдо из картофеля. В него можно смело сыпать разные специи. Специалисты рекомендовали не сыпать на картошку сахар. Он все испортит.

Холодную картошку перед варкой или запеканием лучше немного нагреть, так будет гораздо лучше. По словам британских журналистов, за степенью готовности картофеля необходимо всегда следить: все зависит не только от его размера, но и сорта. Для разной картошки требуется свое время приготовления.