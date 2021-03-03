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    03 марта 2021, 23:35

    RТ: Названы главные ошибки Пашиняна во время конфликта в Карабахе

    Александра Ломейко

    Премьер-министра Армении Никола Пашиняна обвинили во лжи, которая сопровождала весь карабахский конфликт. Власти республики уличили в неготовности к произошедшему.

    Ошибки Пашиняна перечислил в стриме RT на YouTube cекретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

    «Весь процесс в течение 44 дней — это постоянная ложь, это сумасшедшая неорганизованность, доведенное до абсурда состояние как армии, так и мобилизационного ресурса», — сказал он.

    Абовян добавил, что ситуация позволила думать о «тотальнейшей безграмотности, неготовности».

    Митинги оппозиции в Ереване проходят практически ежедневно. В среду в парке перед зданием армянского парламента заварили железные ворота. Обстановка в стране обострилась после реакции премьера на требование военных об отставке. Пашинян уволил Генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент Армении Армен Саркисян не стал подписывать второе ходатайство премьера об отставке Гаспаряна.