Мир 26 июня 2023, 07:35 Названы европейские страны с самой дорогой ипотекой РИА «Новости»: в марте самая дорогая в Европе ипотека была на Украине Unsplash

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Самая дорогая в Европе ипотека по данным на март 2023 года оказалась на Украине. Средняя ставка по ипотеке в этой стране достигла четырехлетнего максимума — 13,4%. Об этом сообщило РИА «Новости», проанализировав данные центробанков.

На втором месте оказалась Молдавия (12,03%), тройку замкнула Венгрия (10,52%), затем следовали Польша (8,9%), Румыния (8,4%) и Россия (8,18%). При этом в последних трех странах средние ставки снижаются уже около двух месяцев. Наиболее ощутимо с начала 2023 года они поднялись на Украине (на 3,9 процентного пункта), в России (на 1,53 п. п.) и на Кипре (на 1,4 п. п.).

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Во многих странах показатель находится на уровне многолетних максимумов. Например, в Германии, Швеции, Австрии, Финляндии он достиг значений 2008–2009 годов, а в Эстонии, Латвии, Румынии — величин 2010–2011 годов. Ипотечные ставки в Британии, Италии, Испании, Норвегии, на Кипре вернулись к уровню 2012–2014 годов.

Одни из самых низких ипотечных ставок в марте оказались в Швейцарии, Хорватии, Франции и Болгарии (от 2,4% до 2,9%), а самая низкая — на Мальте (всего 2,4%). Однако еще летом прошлого года минимальная ставка составляла 1,36% (в Люксембурге).