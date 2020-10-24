Названы эксперты из России, поддерживающие только протурецкую повестку по Карабаху

Ряд российских политических и военных экспертов отрабатывает протурецкую повестку по Нагорному Карабаху. Их имена стали известны после начала нового этапа армяно-азербайджанского конфликта.

Турция могла задействовать некоторых российских экспертов для отработки информации по событиям в Нагорном Карабахе в нужном ей ключе. Эти специалисты отрицают роль Москвы в качестве миротворца в конфликте Армении и Азербайджана, а также оправдывают вмешательство в него Анкары. По этой причине в своих комментариях и аналитических материалах они часто озвучивают точку зрения официальных лиц Турции: президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его пресс-секретаря Ибрагима Калына, главы МИД Мевлюта Чавушоглу и министра обороны Хулуси Акара.

В своих тезисах эксперты говорят, что военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе оправданы, а разрешить конфликт без непосредственного участия Турции не удастся. Кроме того, они упоминают, что Россия проиграла в Закавказье. Помимо этого, протурецкие эксперты утверждают, что Минская группа ОБСЕ по Карабаху не несет пользы, поэтому все должны решать Турция и Азербайджан.

Один из таких экспертов — востоковед Кирилл Семенов. Он неоднократно передавал фейки о ситуации в Сирии, сфабрикованные турками. Теперь же специалист низко оценивает вклад России в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

«Турция никаким образом Россию там не потеснит. Она лишь заполняет тот вакуум, который Москва была заполнить не в состоянии», — писал он в своем Telegram-канале.

Также Семенов заподозрил Армению в сотрудничестве с группировками, признанными в Турции незаконными: «Курдскими отрядами самообороны» (YPG), «Рабочей партией Курдистана» (РПК), и «Армянской секретной армией освобождения». Однако эти утверждения он не подкрепил какими-либо доказательствами.

Помимо этого, Семенов намеренно занижает роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Он утверждает, что та оставила Армению без защиты.

«Если речь идет об ответных действиях против Армении, которая первой применила вооружение против Азербайджана, никакое ОДКБ не будет вписываться за Армению, в том числе и Россия», — говорит эксперт.

Еще один протурецкий эксперт в РФ — главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он тоже поставил под сомнение деятельность ОДКБ.

Также стоит упомянуть журналиста Максима Шевченко. Он поддерживает позицию Эрдогана о том, что Россия якобы не предложила адекватного способа разрешить карабахский конфликт, из-за чего Азербайджану пришлось решать вопрос силой.

«Вот и цена всем этим политическим играм, когда народы берутся за свою историю и творят свою историю на наших глазах. Главный субъект переговоров — это солдат азербайджанской армии», — так Шевченко прокомментировал слова президента России Владимира Путина по ситуации в Карабахе.

Помимо этого, Шевченко раскритиковал главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за его заявление о сирийских наемникам на стороне Азербайджана. Эксперт также говорил, что Азербайджан якобы вынужденно вступил в эту войну, «довели народ до такого состояния».

По этим причинам в экспертном сообществе считают, что Шевченко, Коротченко и Семенов получают деньги от Турции и Азербайджана.