Названы эффективные способы борьбы со спамом в почте

Для защиты своего ящика можно использовать одноразовые учетки. Для этого существуют специальные сервисы, которые помогут скрыть адрес электронной почты. Один из способов борьбы со спамом — ручная блокировка конкретных рассылок, но этот метод не всегда работает.

Ни при каких условиях нельзя отвечать на спам-письма. Желание написать что-то гневное или потребовать удалить адрес из списка рассылки надо сдерживать. Связь со спамерами приведет к тому, что рекламного и мошеннического мусора будет еще больше.

Переход по ссылкам из спам-сообщений, даже если они предлагают «отказаться от подписки», это табу. Клик по ссылке приведет к тому, что спамеры получат доступ к личной информации или поделятся адресом электронной почты с себе подобными.

Если ничего не помогает, то стоит задуматься о создании нового почтового ящика. Это крайняя мера, но самая эффективная. С новым аккаунтом уже нужно быть повнимательнее и не оставлять свой адрес на сомнительных ресурсах.