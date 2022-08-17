Названы две страны, способные пережить ядерную войну

Австралия и Аргентина обладают большими шансами пережить последствия ядерной войны по сравнению с другими странами. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета.

Американские специалисты смоделировали теоретический сценарий ядерной войны. Они выяснили, что взрывы атомных бомб приведут к огненным бурям и загрязнению атмосферы частицами горения. В итоге это все выльется в изменение климата и сокращение запасов еды.

«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 миллионов тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса», — привели выводы ученых в журнале Nature Food.

Больше шансов справиться с последствиями ядерного конфликта у Австралии и Аргентины. Эти страны смогут сохранить оптимальное количество килокалорий на душу населения в день. Причем голода им удастся избежать даже при значительном загрязнении воздуха.

Также специалисты включили в список Новую Зеландию. Но эта страна рискует столкнуться с наплывом беженцев из стран с нехваткой продовольствия.