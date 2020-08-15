Названы два способа избавления от запаха чеснока

Блогер написал, что чеснок обладает выраженной бактерицидной способностью и даже получил неофициальное название «пенициллина, выращенного на земле». Тем не менее, запах у него неприятный, и собеседники будут ему не рады. В то же время, постоянно чистить после него зубы «хлопотно», поэтому он предложил подписчикам два простых способа, которые гарантированно помогут избавиться от сомнительного амбре.

Автор текста предложил съесть яблоко. В них много аминокислот, которые быстро уничтожат чесночный аромат.

«Таким образом можно не только устранить неприятный запах, но и восполнить витамины, что выгодно во всех отношениях», — цитирует блогера РИА «Новости».

Он также посоветовал жевать чай, можно сухую заварку, можно предварительно залитую кипятком. Ему лично больше нравится сухой чай.

Ранее китайский блогер на платформе Sohu описал русскую кухню. Он особо подчеркнул, икру, холодец, гуляш и борщ.