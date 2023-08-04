Мир 04 августа 2023, 03:58 Названы два самых популярных советских фильма в Северной Корее Ученый Жебин: «Ирония судьбы, или С легким паром!» стала одним из любимых фильмов в КНДР Кинопоиск

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Жители Северной Кореи любят смотреть советские фильмы. Самыми популярными стали комедия «Ирония судьбы, или С легким паром» и телесериал «Семнадцать мгновений весны». Об этом ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин рассказал сайту mk.ru.

По его словам, обе киноленты бьют рекорды по просмотрам в Северной Корее в преддверии Нового года.

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«Как-то я 31 декабря вечером приехал к одной из наших делегаций в отель в Пхеньяне. Все было брошено, весь персонал сидел перед телевизором, все смотрели историю любви врача Жени Лукашина и учительницы Нади Шевелевой», — поделился наблюдением Жебин.

Не менее популярна и картина «Семнадцать мгновений весны». По словам научного сотрудника, северокорейцы умоляли приехать к ним Вячеслава Тихонова, который исполнил роль полковника Максима Исаева.

Сериал так сильно понравился жителям КНДР, что они сняли похожую на советскую картину ленту «Неизвестные герои». Там уже главным героем стал разведчик во время Корейской войны. добавил Жебин.

По словам эксперта, на улицах Пхеньяна в киосках до сих пор продают диски с фильмами, среди которых очень много советских и российских фильмов.

Ранее актер Сергей Гармаш намекнул на продолжение фильма «Чебурашка». Кинолента заработала в прокате в России и СНГ более семи миллиардов рублей.