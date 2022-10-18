Названы достопримечательности Актау | 360°

Мир 18 октября 2022, 16:36 Названы достопримечательности Актау «ФедералПресс»: в Актау можно посетить скальную тропу и Каспийское озеро youtube

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Россиянам рассказали, какие достопримечательности можно посмотреть в Актау в Казахстане. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Во-первых, в центре города можно прогуляться по скальной тропе. Она находится между скалой и озером, ее длина 1,5 километра. На тропе есть смотровые площадки, на которых можно сфотографироваться или просто полюбоваться видами.

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Кроме того, Актау расположен на берегу Каспийского озера, которое местные называют морем. Оно очень красивое, поэтому путешественникам наверняка понравится прогулка по берегу. Также в городе есть благоустроенная набережная со скамейками, пирсами и искусственными пальмами.

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Примерно в 20 километрах от Актау расположена страусиная ферма. Там работает контактный зоопарк, где кроме страусов живут курицы, перепелки, козлята, разные экзотические птицы. Посетители могут покормить или погладить животных, посмотреть на их детенышей.

Также за городом находится пустыня. Там путешественники могут полюбоваться необычными пейзажами, увидеть караваны верблюдов и подземные мечети. Главное, соблюдать технику безопасности тем, кто отправляется туда самостоятельно, без гида.