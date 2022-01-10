Названы «бесполезные» страны, который принесли НАТО только обязательства

Черногория, Албания, Словения и Северная Македония являются бесполезными для НАТО странами в военном плане. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер.

В своей статье для The National Interest Карпентер написал, что многие из так называемых союзников США приносят стране лишь обязательства, не являясь для нее активами. Такие страны эксперт назвал потенциальными ловушками, которые могут втянуть США в ненужные военные столкновения.

«Слишком часто „союзники“, которых рекламирует Вашингтон, — маленькие, слабые, бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами», — отметил он.

По словам Карпентера, речь идет об Албании, Словении, Черногории и Северной Македонии. Еще он включил в свой список прибалтийские страны. Он добавил, что ему трудно понять, как новые союзники по НАТО укрепляют мощь и безопасность США.

«Как экономических активов их значение явно ограничено, а в военном отношении они еще менее ценны», — подчеркнул старший научный сотрудник.

Выбор партнеров Карпентер сравнил с неизбирательным добавлением друзей в Facebook.