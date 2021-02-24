Названы 5 самых опасных пляжей в мире

Эксперты перечислили морские пляжи, на которые не стоит ходить, так как они могут быть опасны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ИА Nation News, один из них расположен на острове Фрейзер в Австралии. Там не стоит купаться из-за самых опасных в мире медуз ируканджи, кроме того, на берегу можно встретить диких собак.

Ядовитые медузы также обитают у мыса Скорби в Австрали. Еще там растет жалящее дерево Гимпи-Гимпи, оставляющее тяжелые ожоги, и водятся различные опасные животные.

Очень красивые виды на пляже Атолл Бикини в Микронезии. Но раньше это место было ядерным испытательным полигоном, поэтому там лучше не купаться и ничего не есть.

Опасен пляж под названием Берег Скелетов в Намибии. Там по берегу бродят львы, гиены и другие хищники. Ну и последний — Пляж Зиполите в Мексике. Там всегда много туристов, но следует соблюдать осторожность. В воде множество разрывных течений, из-за которых часто происходят несчастные случаи.