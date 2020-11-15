Названы 3 главных провала разведки США в Карабахе

Предположительно, обострение ситуации в Карабахе застало власти США врасплох. Азербайджан мог согласовывать свои планы с Турцией, в том числе военную помощь со стороны Анкары в предполагаемом конфликте. Хотя в конце марта заместитель госсекретаря США Стивен Биган подписал с Баку соглашение с требованием решать все проблемы в регионе только дипломатическим путем. Благодаря этому договору США продолжили поставки оружия Азербайджану. А значит, Вашингтон не знал о планах Баку, допустило издание.

Помимо этого, американская разведка не смогла предугадать ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах.

А еще до сих пор не обнародованы детали закрытых переговоров между Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Неизвестно, включают ли договоренности между главами государств пункты, касающиеся раздела сфер влияния за границами Нагорного Карабаха. Эрдоган согласился на усиление присутствия России в сирийском Идлибе, считают журналисты.

Из-за всего этого интересам США в регионе был нанесен значительный урон, а влияние России в Азербайджане выросло.

Главы России, Армении и Азербайджана 10 ноября договорились о прекращении боевых действий и размещении миротворцев вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Срок пребывания контингента — пять лет с автоматическим продлением на аналогичные сроки.

Азербайджану перешел ряд территорий Нагорного Карабаха. Население, оставшееся там, теперь опасается мести местных жителей за события 30-летней давности, писало агентство Ura.ru.