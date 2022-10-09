Названо возможное место встречи представителей России и четырех стран Запада | 360°

Мир 09 октября 2022, 18:17 Поделиться Telegram

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Viber Названо возможное место встречи представителей России и четырех стран Запада Стамбул назвали возможной площадкой переговоров России и четырех стран Запада РИА «Новости»

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Площадкой для переговоров между представителями России и четырех стран Запада может стать Стамбул. Таким предположением в интервью РИА «Новости» поделился председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель.

«Мы предполагаем, что местом переговоров может стать Стамбул — конечно, в случае согласия сторон», — сказал он.

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По его словам, этот турецкий город вполне подходит для всех сторон подобных встреч.

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Такое же мнение раньше озвучивал сотрудник издания Milliyet Озай Шендир. Он сообщал, что турецкая сторона собирается провести переговоры между представителями России, США, Франции, Германии и Великобритании. По его словам, американскому правительству уже направили предложение по дипломатическим каналам.

Кроме того, Карайель напомнил о стремлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к снижению напряженности и разрешению ряда международных проблем.

Также правительство этой страны уже несколько раз предлагало помощь в качестве посредника в диалоге между российской и украинской стороной.

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