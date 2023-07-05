Мир 05 июля 2023, 07:22 Названо влияние СВО на экспорт газа из США FT: СВО привела к росту спроса на газ из США в ЕС и Китае Pxhere

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Спрос китайских и европейских энергетических компаний на газ из Соединенных Штатов с начала российской спецоперации на Украине серьезно вырос. Об этом написала газета Financial Times.

По данным издания, общий объем контрактов компаний из Китая и Европы на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Штатов в 2021 году составлял порядка 13 миллионов тонн в год. Данный показатель в 2022-м увеличился почти в четыре раза — до 51,2 миллиона тонн. Уже за первую половину 2023 года организации заключили договоры на поставку 15,8 миллиона тонн.

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Известно, что на долю ЕС и КНР пришлось в общей сложности порядка 40% объема контрактов на поставку американского сжиженного природного газа, их заключили за период с 2021-го по конец июня этого года.

Ранее сообщалось, что Украина не будет продлевать соглашение о транзите российского газа в европейские страны. Срок договора истечет в конце 2024 года. Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что партнеры из Европы готовы к такому ходу событий.