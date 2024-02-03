Мир 03 февраля 2024, 13:28 Названо вероятное число батарей Patriot в распоряжении ВСУ ТАСС: Украина может располагать пятью батареями Patriot Sebastian Gollnow / Global Look Press

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ВСУ могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, а в каждой установке — четыре ракеты.

Военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, сбили ракетой, выпущенной из Patriot с территории Украины. ВСУ заранее планировали атаку на российский борт, на котором находились украинские военнопленные.

О том, что украинские боевики использовали Patriot, также сообщили французские военные. По их мнению, комплекс доставили ближе к цели, а затем использовали радар для наведения.

Изначально Украина взяла на себя ответственность за крушение Ил-76, о чем писали украинские СМИ. Однако позднее эти сообщения удалили.