03 февраля 2024, 13:28
Названо вероятное число батарей Patriot в распоряжении ВСУ
ТАСС: Украина может располагать пятью батареями Patriot
ВСУ могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot американского производства. Об этом написал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказал собеседник агентства.
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По его словам, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, а в каждой установке — четыре ракеты.
Военно-транспортный самолет Ил-76, потерпевший крушение в Белгородской области, сбили ракетой, выпущенной из Patriot с территории Украины. ВСУ заранее планировали атаку на российский борт, на котором находились украинские военнопленные.
О том, что украинские боевики использовали Patriot, также сообщили французские военные. По их мнению, комплекс доставили ближе к цели, а затем использовали радар для наведения.
Изначально Украина взяла на себя ответственность за крушение Ил-76, о чем писали украинские СМИ. Однако позднее эти сообщения удалили.
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