Названо условие выхода Украины из СНГ

Украина может покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ), только если власти страны сами этого захотят. Об этом заявил глава Исполнительного комитета организации Сергей Лебедев.

«Украина сейчас свернула свое практическое участие во многих проектах содружества — не участвует в наших форумах и вышла из целого ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ», — процитировала Лебедева газета «Известия».

По словам главы исполкома, страна все еще остается в содружестве и продолжает участовавть в некоторых мероприятиях. При этом украинские власти отказались платить взносы еще в 2013 году.

«Неуплата взносов может стать основанием для исключения государства из состава СНГ, но мы не хотим этого. Мы обсуждали этот вопрос в рамках СНГ — его участники считают, что это было бы неправильно», — отметил Лебедев.

Он добавил, что Украина является географическим соседом России. Раньше страна активно участвовала в форматах содружества. Глава исполкома выразил надежду, что когда-нибудь отношения Украины и СНГ нормализуются. Дипломат подчеркнул, что украинская сторона не отправляла официальный отказ от членства в СНГ.